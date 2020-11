Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl eines Fahrrades und einer Bassbox

GreizGreiz (ots)

Am Samstag, 14.11.2020 in der Zeit von 02:45 - 05:15 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein Mountainbike vom Grundstück der Hohen Straße 54 in Zeulenroda-Triebes. Das schwarze Herrenrad der Marke Merida war ungesichert unter einem Carport abgestellt. Zudem fehlt die Bassbox aus dem Kofferraum eines auf selbigem Grundstück unverschlossen abgestellten Pkw. Der Stehlschaden wird auf ca. 400,- Euro geschätzt. Die Polizei in Greiz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer: 03661-6210.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell