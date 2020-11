Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruchsversuch scheitert

Greiz

In der Zeit von Freitag, 13.11.2020, 18:00 Uhr - Samstag, 14.11.2020, 10:15 Uhr versuchten unbekannte Täter in ein Piercingstudio in der Greizer Brückenstraße einzubrechen. Da die Eingangstür standhielt, blieb es beim Versuch. An der Tür entstand Sachschaden. Die Polizei in Greiz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer: 03661-6210.

