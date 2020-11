Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ohne Fahrerlaubnis und mit falschen Kennzeichen unterwegs

GreizGreiz (ots)

Am Freitag, den 13.11.2020 um 11:45 Uhr unterzogen Beamte der Polizeiinspektion Greiz am Bahnhof in Gauern einen Pkw Audi einer Verkehrskontrolle. Dabei wurde festgestellt, dass die angebrachten Kennzeichen nicht zum Fahrzeug gehörten und der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Es wurden Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung erstattet.

