Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betrunkener versucht Baum zu fällen

GeraGera (ots)

Am Samstag gegen 19:00 Uhr gingen mehrere Mitteilungen bei dem Inspektionsdienst Gera zu einer auffälligen männlichen Person in der Schafwiesenstraße in Gera ein. Der 43 jährige stark alkoholisierte und unter Drogeneinfluss stehende Mann hatte zuvor Passanten angepöbelt und versuchte anschließend mit einer mitgeführten Axt einen am Straßenrand stehenden ausgewachsenen Baum zu fällen. Vor Ort konnte der Mann durch die eingesetzten Polizeibeamten beruhigt und anschließend in Gewahrsam genommen werden. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt oder bedroht. Der Baum wurde leicht beschädigt, weshalb sich der Mann nun wegen Sachbeschädigung verantworten muss.

(JN)

