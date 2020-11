Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Körperverletzung gesucht

Gera

Ein 17-Jähriger meldete sich am gestrigen Tag (11.11.2020) bei der Geraer Polizei und zeigte eine Körperverletzung zum Nachteil seiner Person an. Im Rahmen der daraufhin eingeleiteten Ermittlungen werden nunmehr Zeugen gesucht. Nach Auskunft des 17-Jährigen lief diese am Montag (09.11.2020), zwischen 19:00 Uhr und 20:00 Uhr von der Heinrichstraße in Richtung Platz der Republik. Im Bereich des dortigen Durchgangs bemerkte er, wie sich ein bislang Unbekannter an seinem Rucksack zu schaffen machte. Als er diesen darauf ansprach, antwortete dieser unverständlich wirr und verletzte ihn mit einem messerähnlichen Gegenstand leicht oberflächlich am Arm. Anschließend entfernte sich der Unbekannte. Der 17-Jährige erstattete nunmehr im Nachgang Anzeige.

Beschreibung des Unbekannten: männlich, deutsch, ca. 180 cm, kräftige Figur, komplett schwarz bekleidet mit Wollmütze. Zeugen, die Hinweise zum Geschehen oder dem bislang Unbekannten geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden. (RK)

