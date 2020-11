Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unklarer Unfallhergang

GreizGreiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Gestern (12.11.2020), gegen 18:00 Uhr, wurde die Polizei zur Aufnahme eines Verkehrsunfalls in die Schleizer Straße gerufen. Vor Ort angekommen, stellten die Beamten fest, dass ein Pkw VW und ein Pkw Audi miteinander zusammenstießen. Auf Grund der vorhandenen Spurenlage muss man davon ausgehen, dass ein bislang unbekanntes Fahrzeug mit dem VW kollidierte und ihn seitlich an den Audi schob. Die Polizei bittet Zeugen sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, in Verbindung zu setzen.

