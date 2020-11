Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen in Rousseaustraße aufgenommen

AltenburgAltenburg (ots)

Eine 55-jährige Paketzustellerin bat gestern die Altenburger Polizei um Hilfe, da sie von einer bislang unbekannten Frau angegriffen wurde. Nach Auskunft der Geschädigten befand sich diese gegen 08:35 Uhr am gestrigen Tag (11.11.2020) in der Rousseaustraße, als sie von der Unbekannten plötzlich beleidigt wurde. Zudem sollte sie eine Paketsendung an die Unbekannte herausgeben. Da die 55-Jährige der Aufforderung nicht nachkam, wurde sie von der Angreiferin körperlich angegangen. In der Folge versuchte die Unbekannte das Paket an sich zu reißen, was jedoch misslang, so dass sie in unbekannte Richtung flüchtete. Die Polizei Altenburg sucht im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen nach Zeugen, die Hinwiese zum Tatgeschehen bzw. zur Identität der bislang unbekannten Angreiferin geben können. Beschreibung der Täterin: weiblich, ca. 30 Jahre, ca. 165 groß, normale Statur.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera bzw. Tel. 03447 / 4710 an die PI Altenburger Land zuwenden. (RK)

