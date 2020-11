Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vier Fahrräder gestohlen

GreizGreiz (ots)

Weida: Da bei ihm offensichtlich eingebrochen wurde, rief ein 47-jähriger Weidaer heute Morgen (12.11.2020), gegen 01:00 Uhr die Greizer Polizei um Hilfe. Nach Auskunft des Mannes verschafften sich bislang unbekannte Täter in dessen Abwesenheit Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Gabelsberger Straße und stahlen dort insgesamt die 4 im Haus abgestellte Fahrräder (zwei Mountainbikes, zwei Rennräder) des 47-Jährigen Anwohners. Die Tatzeit lässt sich nach Angaben des Geschädigten auf den 11.11.2020, zwischen 20:35 Uhr und 23:45 Uhr eingrenzen. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen zur Diebstahlstat aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210, bei der PI Greiz zu melden.(RK)

