Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Graffiti-Schmiererei aufgenommen

GeraGera (ots)

Drei große Buchstaben in schwarzer Farbe zieren nunmehr die Fassade eines Geschäftshauses in der Schlossstraße. Unbekannte Täter beschmierten demnach das Haus in der Zeit vom 11.11.2020 bis 12.11.2020 mit Graffiti. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zur Sachbeschädigung aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise dazu unter der Tel. 0365 / 829-0, entgegen. (RK)

