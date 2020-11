Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Navigationsgeräte aus Auto gestohlen

GeraGera (ots)

Insgesamt 2 Pkw-Einbrüche verzeichnete die Geraer Polizei am gestrigen Tag (11.11.2020). Demnach gelangte unbekannte Täter in der Zeit von 09.11.2020 - 11.11.2020 in einen in der Kastanienstraße abgestellten Pkw VW. Ebenso verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem VW-Transporter, der in der Eichenstraße / Nürnberger Straße abgestellt war. Hier lässt sich die Tatzeit auf den 11.11.2020, in der Zeit von 04:30 Uhr bis 07:20 Uhr eingrenzen.

In beiden Fällen wurden aus den Fahrzeugen jeweils die fest eingebauten Navigationsgeräte gestohlen. Ob beide Taten dabei im Zusammenhang stehen, wird geprüft.

Die KPI Gera hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Haben Sie an den jeweils genannten Tatorten, zu den angegebenen Tatzeiträumen auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen? Können Sie Hinweise zu den Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden. (RK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell