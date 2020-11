Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Eisenbahnstraße

GeraGera (ots)

Gestern Nachmittag (11.11.2020), gegen 16:00 Uhr kamen Polizeibeamte in der Eisenbahnstraße zum Einsatz. Dort wurde bekannt, dass ein 24-jähriger Mann von drei bislang unbekannten Personen (2x männlich, 1x weiblich) im Bereich Südbahnhof / Eisenbahnstraße körperlich angegriffen und leicht verletzt wurde. Im Anschluss der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der 24-Jährige lehnte eine medizinische Versorgung ab. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise hierzu geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, an die hiesige Dienststelle zu wenden. (RK)

