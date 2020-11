Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw kam von Straße ab

AltenburgAltenburg (ots)

Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei kamen heute Mittag (11.1.12020), gegen 11:20 Uhr aufgrund eines Unfalles in der Geraer Straße zum Einsatz. Der Fahrer (76) eines Pkw Hyundai befuhr kurz zuvor die Straße und kam, aus noch ungeklärter Ursache, in einer leichten Kurve von der Fahrbahn ab. In der Folge streifte er einen Baum und kam an einem zweiten zum Stehen. Der verletzte Fahrer wurde aus seinem Fahrzeug geborgen und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der nicht mehr fahrbereite Hyundai selbst musste abgeschleppt werden. Aufgrund des Unfallgeschehens kam es bis ca. 12:20 Uhr zu Verkehrseinschränkungen. Die PI Altenburger Land hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (KR)

