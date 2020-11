Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kradfahrer kommt zu Fall

AltenburgAltenburg (ots)

Frohnsdorf: Am 10.11.2020, gegen 07:10 Uhr befuhr ein 16-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad die Straße von Langenleuba-Niederhain in Richtung Frohnsdorf. In einer Linkskurve kam er auf witterungsbedingt rutschiger Fahrbahn zu Fall. Am Krad entstand Sachschaden. Der junge Fahrer selbst wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (JW)

