Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 16-jährige Alia Spala vermisst

Gera

Gera: Seit dem 03. November 2020 (Dienstag) wird die 16-jährige Alia Spala vermisst. Gegen 21:00 Uhr verließ die Jugendliche am genannten Tag ihrer elterlichen Wohnung in Gera und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Beschreibung des Mädchens zum Zeitpunkt des Verschwindens: -16 Jahre -ca. 165 cm groß -Schlanke Figur -Lange dunkle Haare -Bekleidet mit : *Weißen Schuhen *Dunkler Bekleidung *Dunkler Mütze *Führt mehrere Taschen mit sich.

Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen, unter Einbindung eines Polizeihundes der Thüringer Polizei, konnte die Vermisste bislang nicht gefunden werden.

Können Sie Hinweise zum Aufenthalt der 16-jährigen Alia Spala geben oder haben sie das Mädchen angetroffen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (RK)

