Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Bus streift Ampelanlage

AltenburgAltenburg (ots)

Nobitz: Am 09.11.2020 um 06:45 Uhr befuhr ein Linienbus die Waldenburger Straße in Ehrenhain. Hierbei kollidierte er eine Ampelanlage, so dass diese dabei verdreht wurde. Am Bus selbst entstand ebenfalls Sachschaden am rechten Außenspiegel. Verletzte wurde zum Glück niemand. (JW)

