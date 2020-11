Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Teppich fing Feuer

GreizGreiz (ots)

Gestern (09.11.2020), gegen 12:35 Uhr, entzündete sich in einer Wohnung in der Hirschsteingasse ein Teppichboden. Nach bisherigen Ermittlungen kommt ein defektes elektrisches Gerät, welches auf dem Teppich betrieben wurde, als möglicher Auslöser des Brandes in Frage. Das Feuer konnte durch die hinzugerufene Feuerwehr schnell gelöscht werden. Personen wurden zum Glück nicht verletzt. Weitere Ermittlungen zum Brandgeschehen wurden durch die Polizei aufgenommen. (OK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell