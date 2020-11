Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Reifen löste sich - Zeugen gesucht

GeraGera (ots)

Gestern Nachmittag (09.11.2020, gegen 15:45 Uhr) befuhr die Fahrerin (55) eines Pkw Seat die Straße Am Sommerbad, als sich plötzlich ein Vorderrad ihres Pkw löste und in Richtung Gegenfahrbahn rollte. Der 55-Jährigen gelang es, ihr Auto unter Kontrolle zu bringen und am Fahrbahnrand zu halten. Verletzt wurde zum Glück niemand. Allerdings entstand sowohl am Seat selbst, als auch auf der Fahrbahn Sachschaden. Im Rahmen der Ermittlungen vor Ort ergaben sich Hinweise, dass an denen am Rad befindlichen Radmuttern manipuliert wurde. Im Zuge der daraufhin eingeleiteten Ermittlungen zur Gefährdung im Straßenverkehr sucht die Geraer Polizei nach möglichen Zeugen. Der Pkw der 55-Jährigen war im Zeitraum vom 08.11.2020 - 09.11.2020 sowohl in der Keplerstraße (Höhe Gewerbegebiet), als auch in der Otto-Rothe-Straße abgestellt. Zeugen, die Hinweise zum Geschehen geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (KR)

