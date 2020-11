Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw überschlug sich

AltenburgAltenburg (ots)

L1359: Aufgrund eines Unfalles kamen am Samstag (07.1.12020), gegen 22:00 Uhr Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei entlang der Landstraße 1359, zwischen Kreisverkehr Thomas-Müntzer-Siedlung in Richtung Kummer zum Einsatz. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam die Fahrerin (19) eines Pkw Ford von der Straße ab, da sie vermutlich einem die Straße querenden Tier auswich. In der Folge verlor die junge Frau die Kontrolle über ihren Pkw, fuhr von der Straße ab, überschlug sich und kam auf den nahegelegenen Feld, auf dem Dach liegend, zum Stehen. Leicht verletzt wurde sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Fahrzeug musst schließlich von einem Abschleppdienst geborgen werden. (RK)

