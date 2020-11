Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw kollidiert mit Laternenmast

AltenburgAltenburg (ots)

Am 06.11.2020 um 08:15 Uhr befuhr eine 75-jährige Fahrerin eines Pkw VW die Kauerndorfer Allee in Richtung Zeitzer Straße. Hierbei kam sie nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort befindlichen Laternenmast aus Beton, welcher dabei beschädigt wurde. Auch am Pkw entstand hoher Sachschaden. Glücklicherweise blieb die 75-Jährige unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell