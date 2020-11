Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zusammenstoß zwischen Bus und Straßenbahn

GeraGera (ots)

Heute Morgen (09.11.2020), gegen 08:40 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei aufgrund eines Unfalles zwischen einem Linienbus (Fahrer 26) und einer Straßebahn (Fahrer 58) in die Tinzer Straße aus. Nach derzeitigen Erkenntnissen missachtete der Busfahrer beim Einfahren in die Wendeschleife den Vorrang der Straßenbahn, so dass es zum Unfallgeschehen kam. An beiden Fahrzeugen entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt. Ein in der Straßenbahn befindlicher Fahrgast verletzte sich leicht und wurde in der Folge medizinisch versorgt. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. (RK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell