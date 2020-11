Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrzeuge bei nächtlichen Streifzug beschädigt

GeraGera (ots)

Offensichtlich bei einem nächtlichen Streifzug durch die Wiesestraße in Gera beschädigte ein bislang unbekannter Täter am vergangenen Wochenende insgesamt 15 dort abgestellte Fahrzeuge. Dabei trat oder schlug dieser den jeweils rechten Außenspiegel der Pkw ab, so dass letzten Endes nicht unerheblicher Sachschaden entstand. Die Tatzeit lässt sich aktuell auf den vergangenen Sonntag (08.11.2020), speziell von 00:00 Uhr bis 08:00 Uhr eingrenzen. Im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen durch die Polizei werden Zeugen gesucht, die im Tatzeitraum auffällige Personenbewegungen wahrgenommen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der Geraer Polizei zu melden. (RK)

