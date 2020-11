Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unversicherter Elektro-Skater auf Crystal

GreizGreiz (ots)

In der Nacht vom Freitag zum Samstag wurde gegen 22:30 Uhr wurde in der Greizer Beethovenstraße ein 33-Jähriger Mann auf einem E-Skateboard durch die Polizei gestoppt und kontrolliert. Es fiel auf, dass am Skateboard kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Somit war der junge Mann ohne Versicherungsschutz unterwegs. Es stellte sich heraus, dass das Fahrzeug mit dem elektrischen Antrieb eine Höchstgeschwindigkeit von 45km/h erreicht. Des Weiteren stellte sich heraus, dass der Skater und dem Einfluss der illegalen Droge Crystal-Meth stand. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt. Die PI Greiz ermittelt wegen der Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz und das Betäubungsmittelgesetz.

