Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unter Drogen am Steuer - dazu Crystal Meth im Rucksack

GreizGreiz (ots)

In der Nacht vom Freitag zum Samstag wurde gegen 21:00 Uhr wurde in der Reichenbacher Straße in Greiz ein VW Polo gestoppt und kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der 41-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Crystal Meth steht. Ein Ordnungswidrikeitenfahren wurde eingeleitet. Während der polizeilichen Maßnahme wurde auch der 43-jähriger Beifahrer einer Kontrolle unterzogen. Der Mann führte in seinem Rucksack eine geringe Menge der verbotenen Droge Crystal Meth bei sich. Ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde eingeleitet.

