Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Junge Frau mit Drogen erwischt

Zeulenroda-TriebesZeulenroda-Triebes (ots)

In der Nacht vom Freitag zum Samstag wurde gegen 22:30h in der Greizer Straße in Zeulenroda eine 22-jährige junge Frau von der Polizei kontrolliert. Diese führte ca. 1 Gramm der illegalen Droge Marihuana bei sich. Das Betäubungsmittel wurde beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das BtmG wird eingeleitet.

