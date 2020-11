Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Öffentlich Marihuana geraucht

GreizGreiz (ots)

In der Oberen Silbersstraße in Greiz wurde am Freitag gegen 22:15 Uhr ein junger Mann durch die Polizei angetroffen. Als der 22-jährige den Streifenwagen erblickt, wirft er einen brennenden Joint weg. Ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das BtmG wurde eingeleitet.

