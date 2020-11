Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kellereinbruchserie in Gera. Polizei gibt Sicherungshinweise

GeraGera (ots)

Seit mehreren Wochen häufen sich in Gera Diebstähle und Kellereinbrüche. Auch am Wochenende wurden der Polizei wieder zahlreiche Tatorte gemeldet, die sich schwerpunktmäßig auf die Stadtteile Debschwitz, Lusan und das Zentrum verteilten. Die Tatverdächtigen drangen dabei regelmäßig durch Aufhebeln der Eingangstüren, aber eben auch durch unverschlossene Haustüren, in die Häuser ein und durchtrennten in den Kellern die Bügel der Vorhängeschlösser oder der Schlossösen. Zum Diebesgut gehörten vorzugsweise Fahrräder und Fahrradteile sowie Werkzeug. Die Polizei reagiert mit verstärkten Kontrollen auf diese Einbruchsserien und stellte am Wochenende, bei zahlreichen Überprüfungen von nachtaktiven Radfahrern, Fahrräder sicher, die entweder in Fahndung standen oder bei denen die Besitzverhältnisse vorerst unklar waren. Somit konnten auch wieder Fahrräder frischen Tatorten zugeordnet werden. Bei den Tatverdächtigen folgten Wohnungsdurchsuchungen, die zu weiteren interessanten Funden führten. So wurden bei einem 21-jährigen Einbrecher aus Debschwitz gestohlene Fahrradteile entdeckt, aber auch Waffen und andere verbotene Gegenstände. Diese wurden beschlagnahmt sowie entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Da die Serie anhält, bittet die Polizei um die Beachtung folgender Hinweise:

- Haus- und Kellertüren sollten regelmäßig verschlossen werden, insbesondere in den Abend- und Nachtstunden! - Lassen Sie keine fremden Personen ungeprüft ins Haus! - Melden Sie verdächtige / nicht zuzuordnende Personen der Polizei! - Sichern Sie ihre Kellerboxen (auch gegen Einblicke von außen), lassen Sie Wertgegenstände nicht sichtbar im Keller liegen oder bewahren Sie diese alternativ in ihrer Wohnung auf! - Schauen Sie regelmäßig nach dem Zustand der Keller / Türen und melden Sie Einbrüche zeitnah der Polizei. Der Tatort sollte bis zur polizeilichen Spurensicherung unverändert bleiben! - Halten Sie Unterlagen zu Wertgegenständen für eine spätere Anzeigenaufnahme bereit. Insbesondere Bilder und Individualnummern sind für ein späteres Auffinden der Gegenstände unentbehrlich! - Prüfen Sie, ob Sie über entsprechende Versicherungen verfügen, um ihre Schäden im Nachgang regulieren lassen zu können.

Weitere Tipps eralten Sie online auf der Beratungsseite "www.k-einbruch.de".

Die Geraer Polizei erreichen Sie jederzeit über die Telefonnummer 0365-829-1124 / -1125.

