Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brennender Schuppen

GeraGera (ots)

Um 23:25 Uhr erhielt die Geraer Polizei und Feuerwehr am Samstag eine Meldung zu einem brennenden Werkzeugschuppen in der Straße Am Dorfanger im Ortsteil Taubenpreskeln. Als die Einsatzkräfte zeitnah eintrafen, bestätigte sich die Meldung. Durch den Brand der Konstruktion geriet auch ein daneben geparkter neuer VW Tiguan in Vollbrand und wurde zerstört. Weiterhin beschädigten die Flammen einen Pkw Kia sowie die Garage und Fassade des Wohnhauses. Es entstand großer Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Durch den Einsatz der Feuerwehr konnte der Brand letztlich gelöscht werden, sodass weiterer Schaden am Wohnhaus ausblieb. Alle Bewohner konnten sich rechtzeitig aus dem Haus retten und blieben unverletzt. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1123

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell