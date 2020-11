Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Raubdelikt auf Tankstelle aufgeklärt

GeraGera (ots)

Ronneburg/Raitzhain: Die Ermittlungen zum Raubdelikt am 01.11.2020 auf eine Tankstelle in der Hauptstraße führten zur Identifizierung des bislang unbekannten Täters. Es handelt sich um einen Jugendlichen aus dem Landkreis Greiz, gegen den die Ermittlungen derzeit weiter andauern. Im Rahmen der Ermittlungen zu dem Jugendlichen ergaben sich fortfolgend Hinweise auf weitere Eigentumsdelikte (Gartenlaubeneinbrüche) im Raum Ronneburg. Auch hierzu dauern die Ermittlungen an. (KR)

"Pressemeldung vom 02.11.2020 Raubüberfall auf Tankstelle - Zeugen gesucht

Raitzhain Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zu einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in Raitzhain, einem Ortsteil von Ronneburg, übernommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen betrat am vergangenen Sonntag (01.11.2020), gegen 07:15 Uhr ein bislang unbekannter, maskierter Mann die Tankstelle in der Hauptstraße und forderte unter Vorhalt eines Messers, von der Kassiererin (53) die Herausgabe von Bargeld sowie mehrere Schachteln Zigaretten. Die 53-jährige Kassiererin übergab dem Unbekannten die geforderten Sachen. Anschließend verließ der Räuber die Tankstelle und flüchtete in Richtung Paitzdorf. Unmittelbar darauf informierte die unverletzte Kassiererin die Geraer Polizei, so dass diese eine Fahndung nach dem Räuber einleitete. Trotz intensiver Absuche des Tatortnahbereiches mit einer Vielzahl von Polizeistreifen konnte der flüchtige Täter nicht festgestellt werden. Die Kripo Gera sucht nunmehr nach Zeugen, die Hinweise zum bislang unbekannten Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 zu melden. Beschreibung des Täters: "junger Mann", circa 170 cm groß, sportliche Figur, komplett schwarz gekleidet, schwarze Sturmmaske. (KR)"

