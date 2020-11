LPI-G: Einsatz auf Ortsumgehung B7

Landespolizeiinspektion Gera

Altenburg/B7: Ein Pkw Suzuki (Fahrerin 60) und ein Pkw Mercedes (Fahrer 44) befuhren gestern Nachmittag (05.11.2020), kurz nach 15:00 Uhr die B7 in Fahrtrichtung Leipzig. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr in der Folge der Mercedes auf den vor sich befindlichen Suzuki auf. Beide Fahrer blieben hierbei unverletzt. Eine Mitfahrerin im Suzuki wurde jedoch leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, wobei der Pkw Mercedes nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (KR)

