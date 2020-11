Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch scheiterte - Zeugen gesucht

AltenburgAltenburg (ots)

Altenburg: Unbekannte Täter versuchten in der Zeit vom 04.11.2020 - 05.11.2020 gewaltsam in eine Arztpraxis in der Lessingstraße einzudringen. Hierbei scheiterten sie jedoch an ihrem Vorhaben. Allerdings verursachten die Einbrecher Sachschaden. Die Kriminalpolizeistation Altenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 8234-1465 (KPI Gera) bzw. 03447 / 4710 (PI Altenburger Land) entgegen. (RK)

