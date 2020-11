Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Auffahrunfall mit leicht verletzter Person

AltenburgAltenburg (ots)

Schmölln: Zu einem Auffahrunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen (Mazda, Fahrerin 67; Audi, Fahrer 29) in der Altenburger Straße, rückten gestern Nachmittag (05.11.2020), gegen 13:35 Uhr Rettungsdienst und Polizei aus. Die 67-jährige Mazda-Fahrerin verletzte sich beim Auffahren auf den vor ihr befindlichen Audi leicht, so dass sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (RK)

