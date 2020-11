Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Im Straßengraben gelandet

GreizGreiz (ots)

Reuth-Reudnitz: Gestern Nachmittag (05.11.2020), gegen 15:20 Uhr rückten Polizeibeamte aufgrund eines Unfalles zwischen Reuth und Reudnitz, zur Kreisstraße 511 aus. Kurz zuvor befuhr der Fahrer (67) eines Pkw Skoda die besagte Straße, wobei er hierbei von dieser abkam. In der Folge geriet er mit seinem Fahrzeug im Straßengraben, wobei am Pkw nicht unerheblicher Sachschaden entstand, so dass ein Abschlepper gerufen werden musste. Für den 67-jährigen Fahrer kam zusätzlich ein Rettungsdienst zum Einsatz. Glücklicherweise blieb er unverletzt. (RK)

