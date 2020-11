Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Baumarkt misslang

GreizGreiz (ots)

Wünschendorf: Offensichtlich mit einem Betonpflasterstein versuchten unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch (04.11.2020) zu Donnerstag (05.11.2020) die gläserne Zugangstür eines Baumarktes in Wünschendorf einzuschmeißen. Dabei scheiterten sie allerdings, da die Tür zwar splitterte, ein Eindringen jedoch nicht möglich war. Zuvor verschafften sich die Täter unberechtigt Zutritt zum Geländes des Marktes in der Geraer Straße und griffen sich den dort ausgestellten Stein. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und sucht Zeugen. Haben Sie im genannten Tatzeitraum auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen? Können Sie Angaben zu den Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 bei der Polizei in Greiz zu melden. (RK)

