Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Scheinwerfer von Baumaschine gestohlen

AltenburgAltenburg (ots)

Großstöbnitz: Unbekannte Diebe machten sich in der Zeit vom 03.11.2020 - 04.11.2020 an einer Arbeitsmaschine (Raupe) zu schaffen. Dabei stahlen die Täter einen an der Raupe angebrachten LED-Scheinwerfer und entkamen unerkannt. Die Arbeitsmaschine war zum Tatzeitpunkt in der Straße Am Grund in Großstöbnitz abgestellt. Zeugen, die Hinweise zur Tat bzw. den Tätern geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710, bei der PI Altenburger Land zu melden. (RK)

