Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Anzeige gegen 40-Jährigen

AltenburgAltenburg (ots)

Mit einem Ermittlungsverfahren u.a. wegen Ladendiebstahls, Sachbeschädigung und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen muss seit gestern (04.11.2020) ein 40-jähriger Mann rechnen. Kurz vor 19:00 Uhr durchschritt er den Kassenbereich eines Supermarktes in der Käthe-Kollwitz-Straße, ohne seine Waren bezahlt zu haben und beschädigte dabei eine Kassenschranke. Als die Beamten vor Ort eintrafen, tätigte er zudem mehrfach lautstarke rechtsradikale Äußerungen. Der mit über 2,6 Promille alkoholisierte Mann wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen, mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, speziell in die Obhut medizinischer Fachkräfte, übergeben. (RK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell