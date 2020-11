Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Flüchtende Graffiti - Sprayer gestellt - zahlreiche Straftaten aufgeklärt

GeraGera (ots)

Gera: Polizeibeamten der Landespolizeiinspektion Gera gelang es am 21.06.2020 mit der Unterstützung der Bundespolizei drei flüchtende Graffiti-Sprayer zu stellen. Die drei Täter, zwei Männer (29, 38) und eine Frau (25), waren zuvor am Bahnhof Gera - Zwötzen von einem Zeugen beim Sprayen beobachtet worden, welcher umgehend die Polizei verständigte. Beim Eintreffen der Beamten trat die Gruppierung - letztlich erfolglos - die Flucht an. Nach umfangreichen Ermittlungen konnten dem Trio aus Gera nun insgesamt 28 gleichgelagerte Straftaten im Stadtgebiet von Gera nachgewiesen werden. (KR)

