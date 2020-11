Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Kelleraufbrüchen aufgenommen

GeraGera (ots)

Am gestrigen Tag (04.11.2020) nahm die Geraer Polizei gleich mehrere Ermittlungen zu diversen Kellereinbrüchen in Mehrfamilienhäusern auf und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Demnach verschafften sich unbekannte Täter in der Zeit vom 19.10.2020 - 22.10.2020 Zutritt zum Kellerbereich eines Hauses in der Berliner Straße, im Zeitraum vom 02.11. - 04.11.2020 drangen unbekannte Einbrecher in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Wiesestraße ein und im Zeitraum vom 03.11. - 04.11.2020 versuchten unbekannte Diebe in die Keller zweier Mehrfamilienhäuser in der Alexanderstraße sowie der Flurstraße einzudringen. In allen vier Fällen wurde nach aktuellen Erkenntnisse nichts gestohlen. Dennoch entstand jeweils Sachschaden. Ob alle Kellereinbrüche im Zusammenhang stehen, ist derzeit nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zu den Geschehnissen geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

