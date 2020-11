Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mit 2,3 Promille auf dem Rad

GeraGera (ots)

Kurz vor 07:00 Uhr kontrollierten am gestrigen Tag (04.11.2020) Geraer Polizeibeamten einen 42-jährigen Fahrradfahrer in der August-Bebel-Straße. Dabei stellten sie fest, dass er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Test bestätigte dies und zeigte einen Wert von 2,3 Promille an. Die Weiterfahrt mit dem Rad wurde fortfolgend untersagt, eine Blutentnahme durchgeführt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. (RK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell