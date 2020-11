Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Erfolgreiche Ermittlungen führen zu 3 Festnahmen

GeraGera (ots)

LPI Gera: Im Zuge aufwendiger Ermittlungsarbeiten im Zusammenhang mit illegalem Handel von Betäubungsmitteln in nichtgeringer Menge gelang es der KPI Gera, gemeinsam mit weiteren Thüringer und Sächsischen Polizeikräften, am 18.10.2020 zwei Männer (58, 63) und eine Frau (38) im Rahmen einer Drogen-Kurierfahrt von der Tschechischen Republik nach Thüringen vorläufig festzunehmen. In den beiden mitgeführten Fahrzeugen der Tatverdächtigen entdeckten die Beamten ca. 100 Gramm Meth/Amphetamine und beschlagnahmten diese. In der Folge wurden, auf Basis vorhandener Durchsuchungsbeschlüsse des AG Gera, mehrere Objekte (Wohnungen/Werkstätten) der Festgenommenen durchsucht. Hier kamen weitere Thüringer Polizeikräfte zum Einsatz. Im Rahmen der Durchsuchungen fanden die Beamten schließlich noch mehr Drogen (ca. 200 Gramm Meth/Amphetamine, ca. 200 Gramm Marihuana), sowie eine Vielzahl an Waffen, Munition und Feuerwerkskörpern auf. Zudem beschlagnahmten die Beamten einen 5-stelligen Bargeldbetrag in verschiedenen Währungen, Schmuck und Gold. Die beiden tatverdächtigen Männer wurden am 19.10.2020 dem Haftrichter vorgeführt und im Anschluss jeweils in eine JVA überführt. Die festgenommene Frau wurde, nach Entscheidung der StA Gera, im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen rund um die Betäubungsmittelverstöße dauern weiterhin an. (KR)

