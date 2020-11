Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Werkzeug aus Garage entwendet

WeidaWeida (ots)

Am gestrigen Dienstag (03.11.2020) wurde die Polizei informiert, dass bislang unbekannte Täter in eine Garage in der Neustädter Straße einbrachen. Nach einem ersten Überblick entwendeten sie zwei Bohrmaschinen, eine Stichsäge, einen Autokreuzschlüssel und drei Verlängerungskabel. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210.

