Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kellereinbruch

GeraGera (ots)

Vom Montag (02.11.2020) auf den Dienstag (03.11.2020) verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Haus in der Pestalozzistraße. Die Diebe begaben sich in den Keller und öffneten dort ein Kellerabteil. Aus diesem stahlen die Langfinger mehrere Schlüssel und verließen das Objekt in unbekannte Richtung. Die Geraer Polizei hat hierzu ihre Ermittlungen aufgenommen. (SP)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell