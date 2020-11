Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Korrektur Pressemeldung vom 03.11.2020 Ermittlungen gegen 36-Jährigen

AltenburgAltenburg (ots)

Altenburg: Am 02.11.2020 stieß ein 36-jähriger Mann gegen 10 Uhr auf dem Friedhof im Grüntaler Weg gewaltsam Plastiken um und beschädigte auf verschiedenen Gräbern, die Pflanzschalen und Skulpturen. Wenig später randalierte der 36-jährige in seiner Wohnung und warf diverse Gegenstände aus der Wohnung. Erneut kam die Polizei zum Einsatz und rückte in die Hermann-Schlegel-Straße aus. Der 36-jährige Mann wurde schließlich in die Obhut medizinischen Fachpersonals übergeben. Ein Ermittlungsverfahren gegen ihn wurde dennoch eingeleitet. (JW)

