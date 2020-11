Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugenaufruf wegen sinnfreien Sachbeschädigungen

LuckaLucka (ots)

Die Altenburger Polizei bittet um Zeugenhinweise: Im Zeitraum vom Mittwoch (28.10.2020) zum Donnerstag (29.10.2020) kam es in der Clara-Zetkin-Straße bei dem an der Bibliothek befindlichen Spielplatz zu einer Sachbeschädigung. Durch bislang unbekannte Täter wurden gewaltsam zwei Wandlampen zerstört. Ebenso kam es zu einer Sachbeschädigung in der Friedrich-Ebert-Straße. Hier wurden durch unbekannte Täter im Tatzeitraum vom Montag (26.10.2020) zum Dienstag (27.10.2020) die erst frisch gepflanzten Bäume heraus gerissen und beschädigt. Die Altenburger Polizei sucht daher nach Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern bzw. zur den eigentlichen Taten geben kann. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03447-4710 an die hiesige Dienststelle zu wenden.(JW)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell