Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versuchter Einbruch in Gartenlaube

NobitzNobitz (ots)

Im Zeitraum vom Samstag (30.10.2020) zum Montag (02.11.2020) versuchten unbekannte Täter gewaltsam in eine Gartenlaube in der Gartenanlage "Fortschritt" in der Oberleuptener Straße einzubrechen. Der Versuch misslang, jedoch entstand hierbei ein Sachschaden. Die Altenburger Polizei hat hierzu ihre Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 03447-4710 zu melden. (JW)

