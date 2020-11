Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 11-jähriges Mädchen bei Verkehrsunfall verletzt

SchmöllnSchmölln (ots)

Am heutigen Tage (03.11.2020) kam es gegen 07:45 Uhr in der Lohsenstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Kind (11). Nach bisherigen Erkenntnissen lief das Mädchen scheinbar unvermittelt auf die Straße. Die auf der Straße befindliche 37-jährige Citroen-Fahrerin kam trotz eingeleiteter Bremsung nicht rechtzeitig zum Stehen. Es kam in der Folge zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem Kind. Das Mädchen wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Erziehungsberechtigen des Kindes sind über den Vorfall informiert. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (SP)

