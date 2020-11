Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw Fahrer standen unter Einfluss von Alkohol

GLangenwetzendorf/Zeulenroda-TriebesGLangenwetzendorf/Zeulenroda-Triebes (ots)

Am Montag (02.11.2020) stellte die Polizei bei Verkehrskontrollen zwei Pkw Fahrer fest, die unter Einfluss von Alkohol standen. Gegen 19:50 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in Langenwetzendorf, OT Wellsdorf, den 56-jährigen Fahrer eines Pkw Ford. Das Messgerät zeigte einen Wert von über 0,6 Promille an. Gegen 20:45 Uhr stoppten Polizeibeamte in Zeulenroda-Triebes, OT Dobia, einen 33-jährigen VW Fahrer. Der hier ermittelte Wert betrug über 1,1 Promille. In beiden Fällen wurde die Weiterfahrt unterbunden und jeweils ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.(OK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell