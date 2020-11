Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kinderwagen aus Hausflur gestohlen - Zeugen gesucht

GeraGera (ots)

Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zu einem Kinderwagendiebstahl aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Wie die Eigentümerin des Wagens der Polizei mitteilte, war dieser im Hausflur eines Mehrfamilienhauses am Nicolaiberg in Gera abgestellt. Der bislang unbekannte Dieb verschaffte sich folglich am vergangenem Wochenende (30.10.2020 - 02.11.2020) Zugang zum Wohnhaus, stahl den blauen Sportbuggy der Marke Joie und entfernte sich in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise zum Kinderwagendieb bzw. dem Verbleib des Gefährts geben können werden gebeten, sich bei der Geraer Polizei (Tel. 0365 / 829-0) zu melden. (KR)

