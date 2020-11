Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fußgänger bei Unfall leicht verletzt

GeraGera (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es am gestrigen Tag (02.11.2020) gegen 15:30 Uhr in der Straße "Zu den Wiesen". Ein 69-jähriger Suzuki-Fahrer fuhr rückwärts aus seiner Parklücke und übersah hierbei einen 55-jährigen Fußgänger. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem hinterem Heck des Suzuki und dem Fußgänger. Der 55-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Die Polizei Gera hat zum Unfallgeschehen ihre Ermittlungen aufgenommen. (SP)

