Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Keller aufgebrochen - Ermittlungen aufgenommen

GeraGera (ots)

Von Sonntag (01.11.2020) zu Montag (02.11.2020) verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zum Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Otto-Rothe-Straße. Dort brach er in der Folge insgesamt vier Kellerboxen auf und stahl mehrere in den Abteilen aufgefundene Elektrogeräte (u.a. DVD-Player). Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise hierzu unter der Tel. 0365 / 829-0, entgegen. (RK)

