Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizeieinsatz in der Zeulenroda-Triebes

GreizGreiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Zeugen meldeten sich am Samstag, 31.10.2020, gegen 18:20 Uhr bei der Greizer Polizei und gaben an, dass von einem Geschäft in der Straße der DSF überlaute Musik zu hören sei. Zusätzlich befänden sich mehrere Personen und Fahrzeuge vor Ort, so dass sich Anwohner am Feiertag in ihrer Ruhe gestört fühlten. Unverzüglich rückten mehrere Polizeistreifen aus. Vor Ort bestätigte sich die gemeldete Ruhestörung, so dass der Verantwortliche zur Ruhe aufgefordert wurde. Insgesamt konnten 13 Personen (männlich, weiblich) im Alter zwischen 16 und 43 Jahren angetroffen und kontrolliert werden. Hierbei leistete ein Anwesender (26) Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten. Allen anwesenden Personen wurde schließlich ein Platzverweis erteilt, dem Folge geleistet wurde. Seitens der Greizer Polizei wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Thüringer Sonn- und Feiertagsgesetz eingeleitet. (KR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell